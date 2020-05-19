Бюджет клуба ПФЛ "Новосибирск" сохранится на уровне 250 млн рублей в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Финансирование футбольного клуба "Новосибирск", выступающего в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги, сохранено в размере 250 млн рублей в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Такой же объем финансирования планируется сохранить и в 2021 году, сообщил журналистам во вторник министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

"Бюджет клуба по этому году сохранился. Есть незначительные корректировки в связи с эпидемиологической ситуацией, но они затронули все государственные учреждения. Под задачу выхода в Футбольную национальную лигу мы сохранили бюджет в 250 млн рублей, он не поменялся, поэтому мы говорим, что команда должна исполнять задачу выхода", - сказал Ахапов.

По его словам, соответствующее финансирование должно сохраниться и на 2021 год. Он отметил, что для выполнения задачи по выходу в Олимп-ФНЛ могут быть привлечены средства спонсоров. Переговоры об этом уже ведутся, отметил министр.

По словам генерального директора клуба Андрея Перлова, основной костяк команды останется в клубе на будущий сезон, до конца года продлен контракт с главным тренером Сергеем Кирсановым. Однако клуб пока не формировал дальнейшую стратегию развития, поскольку из-за реформирования ПФЛ не известно, в какой зоне он будет играть.

"Новосибирск" был создан летом 2019 года, в сезоне-2019/20 клуб выступал в зоне "Восток" в третьем по силе дивизионе национального чемпионата. Турнир был досрочно завершен из-за пандемии, команды успели провести по 11-12 матчей. "Новосибирск" набрал 17 очков и занял третье место из шести (отставание от первого места составило 12 баллов).

Ранее в городе базировался клуб "Сибирь", в разные годы выступавший в первом и втором по силе дивизионах чемпионата России, летом 2019 года он официально прекратил существование.