СМИ: переход Бобровского во "Флориду" вошел в список неоправданных трансферов в НХЛ

В июле 2019 года Бобровский заключил семилетний контракт с "Флоридой". Отмечается, что показатели 31-летнего вратаря в сезоне-2019/20 НХЛ, приостановленном из-за пандемии коронавируса, являются одними из худших за его карьеру в лиге. За 50 матчей он в среднем пропускал 3,23 шайбы за игру (худший результат для Бобровского в НХЛ) при коэффициенте надежности 0,900 (ниже этот показатель у вратаря был только в сезоне-2011/12).

ТАСС, 19 мая. Переход российского голкипера Сергея Бобровского из "Коламбуса" во "Флориду" вошел в список не оправдавших ожиданий трансферов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии портала Bardown .

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Также в список вошли Луи Эрикссон из "Ванкувера", Кайл Окпосо из "Баффало", Эндрю Лэдд и Джонни Бойчак, представляющие "Нью-Йорк Айлендерс", а также Брент Сибрук из "Чикаго".

Бобровский не был задрафтован, он дебютировал в НХЛ в составе "Филадельфии" в 2010 году, в 2012-м он перешел в "Коламбус". Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 507 матчей, отразив 91,7% бросков и пропуская в среднем 2,54 шайбы за игру. В 2013 году Бобровский стал первым российским вратарем, получившим приз "Везина Трофи", который вручается лучшему голкиперу по итогам сезона, в 2017 году он повторил это достижение.

В составе сборной России Бобровский стал чемпионом мира в 2014 году, а также выиграл серебряную и бронзовую награды мировых первенств.