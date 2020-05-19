ФК "Урал" начнет тренировки 25 мая, перед этим игроки сдадут тест на коронавирус

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки "Урала" начнут подготовку к заключительной части сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) 25 мая, перед этим они пройдут тестирование на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил президент екатеринбуржцев Григорий Иванов.

Сезон в РПЛ был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу до 31 мая. 15 мая исполком РФС решил возобновить чемпионат России с 21 июня.

"Если у нас что-то будет, мы сразу сообщим, сейчас мы ничего не хотим говорить, - сказал Иванов. - Тестирование все пройдут. Мы еще не тренируемся, когда начнем тренироваться, тестирование все пройдут. Пока у нас нет никакой информации".

"Тренировки планируем начать числа 25-го", - добавил президент "Урала".

16 мая стало известно, что положительным оказался тест перуанского нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана. Два дня спустя аналогичный диагноз подтвердился у защитника казанского "Рубина" Константина Плиева.

РПЛ была приостановлена после 22 туров из 30 запланированных. На данный момент "Урал" занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отрыв от зоны прямого вылета в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги составляет отри очка.