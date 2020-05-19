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Массовый спорт

ЕОК: проект ОКР "Тренируйся с чемпионами" помогает укрепить здоровье в условиях пандемии

В проекте принимают участие известные российские спортсмены, в том числе Мария Пасека, Елизавета Туктамышева, Семен Елистратов и другие

ТАСС, 19 мая. Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) считают, что проект Олимпийского комитета России (ОКР) "Тренируйся с чемпионами" помогает людям оставаться здоровыми и активными в условиях самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба EOК.

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"Онлайн-тренировки не только помогают семьям, подросткам и детям поддерживать себя в спортивной форме и быть активными во время режима самоизоляции, установленного из-за пандемии коронавируса, но также дают возможность пообщаться с лучшими спортсменами страны и получить советы о том, как оставаться укрепить здоровье в нынешней ситуации", - говорится в сообщении.

В проекте принимают участие известные российские спортсмены, среди них двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина, олимпийский чемпион в шорт-треке Семен Елистратов, четырехкратный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира в спортивной гимнастике Мария Пасека, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира по велотреку Денис Дмитриев, двукратный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Екатерина Лобышева и чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева.

Также EOК поблагодарили российских спортсменов за их участие в различных волонтерских проектах.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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