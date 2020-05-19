Ветераны спорта в 73 регионах России получили адресную материальную помощь от ОКР

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Ветераны физической культуры и спорта, оказавшиеся в затруднительном положении в связи с пандемией коронавируса, получили адресную материальную помощь от Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС сообщили в олимпийских советах Псковской и Пензенской областей.

В Псковскую и Пензенскую область выделено по 200 тыс. рублей. Как сообщила ТАСС бронзовый призер Олимпиады-1980 в академической гребле Светлана Семенова, каждый из псковских ветеранов спорта получил по 4 тыс. рублей.

"Мы очень благодарны ОКР за средства, выделенные на помощь ветеранам, у нас ее получили 50 человек, - рассказал глава олимпийского совета Пензенской области Григорий Кабельский. - Люди очень благодарны, и дело даже не в деньгах, а во внимании, ведь они столько лет проработали в отрасли".

Как сообщили ТАСС в службе информации ОКР, средства в размере 15 млн рублей были распределены на 73 региона страны: "Инициативу во многих регионах поддержали и олимпийские советы, и министерства спорта, и просто неравнодушные граждане. Получилась большая всероссийская акция помощи ветеранам спорта".