Гендиректор "Зенита" рассчитывает на продление контрактов с футболистами до конца сезона

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Зенит" рассчитывает продлить контракты с игроками, чьи соглашения рассчитаны до июня 2020 года, до фактического завершения текущего сезона. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

"Зенит" договорился о продлении контракта с Кокориным до фактического конца сезона

У семи игроков "Зенита" истекают контракты в июне 2020 года. Это вратарь Михаил Кержаков, защитники Бранислав Иванович и Игорь Смольников, полузащитники Далер Кузяев, Юрий Жирков и Олег Шатов, а также нападающий Артем Дзюба. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал продлить истекающие контракты ради целостности сезона.

"Мы собираемся следовать этой рекомендации и надеемся, что независимо от того, будут контракты продлеваться на более длительные сроки или нет, игроки согласятся на продление контрактов, чтобы доиграть сезон. Надеюсь, для "Зенита" он будет чемпионским", - сказал Медведев.

"Будут контракты продлеваться на более длительные сроки или нет, будет решаться в период доигровки чемпионата", - подчеркнул гендиректор "Зенита".

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России, прерванный из-за пандемии коронавируса. Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных. После паузы игры будут проходить без допуска зрителей на стадионы.

"Зенит" после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от занимающего вторую строчку московского "Локомотива" составляет 9 очков.