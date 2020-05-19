Гершкович призвал клубы РПЛ оперативно провести тестирование на коронавирус

В РПЛ официально зафиксировано три случая заражения игроков, коронавирус подтвержден у Джефферсона Фарфана из "Локомотива", Константина Плиева из "Рубина" и Романа Евгеньева из "Динамо".

"Чем быстрее футболисты сдадут тесты на коронавирус, тем быстрее мы получим ясную картину, - сказал Гершкович. - Все анализы нужно сдать как можно скорее, потому что эта болезнь, выявленная на ранней стадии, переносится гораздо легче и лечится быстрее. Хорошо, что о таких случаях мы узнаем после решения о возобновлении РПЛ. Игроки продолжали бы болеть дома, а так они находятся под постоянным присмотром медиков, проходят лечение, регулярно сдают тесты, потихоньку начинают набирать форму и психологически готовиться к старту чемпионата, это же тоже очень важно".

"Думаю, проблем никаких не будет, если соблюдать регламент, - отметил член исполкома РФС. - Я сам читал его и могу сказать, что это учебник на все случаи жизни. Я бы рассмотрел его применение не только для футболистов, но и для всех профессиональных спортсменов и тренеров, а возможно, даже для всех людей".

В качестве примера собеседник агентства привел чемпионат Германии, который 16 мая первым из европейских турниров возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса. "Мы же видим, что происходит в Германии, где уже прошел первый тур после паузы. Все здоровы и продолжают играть. При соблюдении всех правил футбол вернется совсем скоро и в нашей стране", - резюмировал Гершкович.

Сезон РПЛ был приостановлен 17 марта. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. На момент паузы команды провели по 22 матча из 30 запланированных. Оставшиеся игры пройдут при пустых трибунах.