Футболист "Динамо" Евгеньев заразился коронавирусом

Еще у двух представителей "Динамо" подозревают коронавирус, они сдадут повторные анализы. Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что это игроки Дэвид Сангаре и Сильвестр Игбун. У двух человек (их роль в клубе не указывается) выявлено наличие в организме антител, это свидетельствует о том, что они перенесли коронавирус ранее, имеют иммунитет и не являются переносчиками вируса. У тренера вратарей клуба Дмитрия Изотова коронавирус был выявлен до общего тестирования, он находится на самоизоляции.

"У всех в нашей команде, чьи тесты на СOVID-19 имели те или иные отклонения от нормы, не было и нет никаких симптомов, - сказал главный врач "Динамо" Александр Ярдошвили. - Что касается остальной команды, то режим тестирования минимизировал потенциальный риск передачи вирусной инфекции от одного человека другому. Все процедуры проводились со строгим соблюдением норм безопасности, без какого-либо взаимодействия футболистов друг с другом, медицинским и иным персоналом. Тем не менее в соответствии с действующими правилами и рекомендациями в ближайшие день-два все игроки, тренеры и персонал пройдут повторное тестирование".

Планирование тренировочного процесса "Динамо" приостановлено как минимум до получения результатов повторного тестирования. Решение о возобновлении тренировок будет принято позднее.

Режим самоизоляции соблюдает защитник "Динамо" Заурбек Плиев, несмотря на отрицательный результат теста. В понедельник тест на коронавирус его брата Константина Плиева из казанского "Рубина" дал положительный результат. Ранее коронавирус подтвердился также у перуанского нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана.

Евгеньеву 21 год, он является воспитанником "Динамо". За московский клуб провел 31 матч, отметившись одной голевой передачей. В его активе восемь матчей за молодежную сборную России.

В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта.