Конгресс IIHF в Петербурге перенесен на 2021 год

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Полугодовой конгресс Международной федерации хоккея (IIHF), который должен был пройти осенью 2020 года в Санкт-Петербурге, не состоится, город примет мероприятие в 2021 году. Об этом ТАСС во вторник по телефону сообщил вице-президент IIHF Калерво Куммола.

Полугодовой конгресс был запланирован на сентябрь, на нем должны были пройти выборы президента и совета IIHF. Во вторник Куммола сообщил ТАСС, что организация намерена перенести выборы президента IIHF на 2021 год.

"Конгресс не будет проходить в Санкт-Петербурге в этом году, мы проведем там конгресс в следующем году, - сказал Куммола. - Сейчас все наши конгрессы проходят дистанционно, в этом году мы пока не можем сказать, будут ли еще конгрессы в каком-либо городе. Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация в мире".

Ежегодный конгресс, изначально запланированный на конец мая, после отмены чемпионата мира был перенесен на 10 июня и пройдет в онлайн-формате. Относительно того, состоится ли полугодовой конгресс осенью в каком-либо формате, информации пока нет.