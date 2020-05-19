Международная федерация хоккея намерена перенести выборы президента на 2021 год

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) планирует перенести выборы президента организации с сентября 2020 года на 2021 год. Об этом ТАСС во вторник по телефону сообщил вице-президент IIHF Калерво Куммола.

"Решение о переносе выборов нового президента IIHF будет принято на конгрессе, но это будет предложено", - сказал Куммола.

Ранее президент IIHF Рене Фазель заявил, что не будет переизбираться на новый срок. Выборы нового главы IIHF изначально были запланированы на сентябрь 2020 года. Их должны были провести на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге. Во вторник Куммола сообщил ТАСС, что конгресс в Санкт-Петербурге в 2020 году не состоится, он пройдет в 2021 году.

Ежегодный конгресс, изначально запланированный на конец мая, после отмены чемпионата мира был перенесен на 10 июня, он пройдет в режиме онлайн. Относительно того, состоится ли полугодовой конгресс осенью в каком-либо формате, информации пока нет.

Фазелю 70 лет, он бессменно занимает пост президента IIHF с 1994 года. При швейцарце чемпионат мира впервые прошел в России - турнир проводился три раза (2000, 2007, 2016). С 1998 по 2014 год в Олимпийских играх участвовали игроки Национальной хоккейной лиги, Кубок европейских чемпионов был реорганизован сначала в Евролигу, а потом в Лигу чемпионов. Фазель является членом Международного олимпийского комитета.

Претенденты на пост нового президента IIHF пока не объявлены. Ранее планировалось, что прием заявок будет завершен 1 июня, но новая дата выборов может внести коррективы. Президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета IIHF Владислав Третьяк ранее сообщал ТАСС, что не будет претендовать на пост.