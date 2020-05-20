Шесть легионеров "Рубина" вернулись в Казань для подготовки к возобновлению сезона РПЛ

Сезон РПЛ был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу до 31 мая. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Шесть иностранных футболистов казанского футбольного клуба "Рубин" вернулись в Россию в ночь на 20 мая для продолжения подготовки к возобновлению сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Сегодня шесть иностранных игроков "Рубина" прилетели в Казань чартерным рейсом из Франкфурта-на-Майне. Это Дарко Йевтич, Оливер Абильдгор, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Силвие Бегич и Филип Уремович. До этого они находились в Швейцарии, Дании, Швеции, Португалии и Хорватии соответственно. Грузинские игроки Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили прибудут на автомобиле в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе.

Во второй декаде мая в клубах РПЛ официально было зафиксировано три случая заражения игроков коронавирусом. В их число входит защитник "Рубина" Константин Плиев. Также положительными оказались тесты у перуанского нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана и защитника столичного "Динамо" Романа Евгеньева.

"Рубин" после 22 туров из 30 запланированных занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Отрыв от зоны прямого вылета в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги составляет одно очко.