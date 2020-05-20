Овечкин не попал в пятерку лучших действующих российских игроков НХЛ по версии HockeyBuzz

ТАСС, 20 мая. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин не попал в пятерку лучших российских хоккеистов, в настоящее время выступающих в командах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии портала HockeyBuzz.

Место в воротах занял голкипер "Тампы" Андрей Василевский. Пару защитников составили Михаил Сергачев ("Тампа") и Иван Проворов ("Филадельфия"). В тройку нападения вошли Евгений Малкин ("Питтсбург"), Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Никита Кучеров ("Тампа").