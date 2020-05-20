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НХЛ

Овечкин не попал в пятерку лучших действующих российских игроков НХЛ по версии HockeyBuzz

В команду вошли Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Иван Проворов, Евгений Малкин, Артемий Панарин и Никита Кучеров
Александр Овечкин AP Photo/Alex Brandon
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Alex Brandon

ТАСС, 20 мая. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин не попал в пятерку лучших российских хоккеистов, в настоящее время выступающих в командах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии портала HockeyBuzz.

Место в воротах занял голкипер "Тампы" Андрей Василевский. Пару защитников составили Михаил Сергачев ("Тампа") и Иван Проворов ("Филадельфия"). В тройку нападения вошли Евгений Малкин ("Питтсбург"), Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Никита Кучеров ("Тампа").

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В сезоне-2019/20, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Овечкин делит первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из "Бостона", в активе обоих по 48 шайб. Всего 34-летний россиянин набрал 67 (48+19) очков в 68 матчах сезона.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб и занимает по этому показателю восьмое место в истории лиги. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола. В 2018 году вместе с "Вашингтоном" Овечкин выиграл Кубок Стэнли.

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