Овечкин не попал в пятерку лучших действующих российских игроков НХЛ по версии HockeyBuzz

ТАСС, 20 мая. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин не попал в пятерку лучших российских хоккеистов, в настоящее время выступающих в командах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии портала HockeyBuzz.
Место в воротах занял голкипер "Тампы" Андрей Василевский. Пару защитников составили Михаил Сергачев ("Тампа") и Иван Проворов ("Филадельфия"). В тройку нападения вошли Евгений Малкин ("Питтсбург"), Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Никита Кучеров ("Тампа").
В сезоне-2019/20, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Овечкин делит первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из "Бостона", в активе обоих по 48 шайб. Всего 34-летний россиянин набрал 67 (48+19) очков в 68 матчах сезона.
За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб и занимает по этому показателю восьмое место в истории лиги. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола. В 2018 году вместе с "Вашингтоном" Овечкин выиграл Кубок Стэнли.