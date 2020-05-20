В "Химках" отметили прогресс в восстановлении от травмы баскетболиста Мозгова

31 июля 2019 года Мозгов подписал однолетний контракт с "Химками", с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча. В настоящее время 33-летний центровой восстанавливается от повреждения колена, из-за которого пропустил прошлый сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Прогресс в восстановлении от травмы баскетболиста "Химок" Тимофея Мозгова очевиден, он бы мог уже играть, не будь остановлен сезон. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Химок" Павел Астахов.

"За неделю до остановки чемпионата Тимофей уже в полную силу тренировался со всей командой, - сказал Астахов. - Сейчас его все еще немного беспокоит колено, но прогресс налицо. Если бы сейчас чемпионаты продолжались, то мы бы увидели его на паркете".

Мозгов выступал в НБА с 2010 года, в 2016-м он в составе "Кливленда" стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на четыре года, за которые должен был получить $64 млн. В 2017 году "Лейкерс" обменяли центрового в "Бруклин", который через сезон отправил его в "Орландо". В "Мэджик" Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил баскетболиста.

Астахов также рассказал, что все игроки "Химок" находятся на самоизоляции и здоровы. "Из-за изоляции нет возможности провести командный общий тест на коронавирус, но мы на связи со всеми игроками, жалоб на здоровье нет", - сказал генеральный директор клуба.