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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесен на декабрь 2021 года

Соревнования пройдут 13-18 декабря
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 21 мая. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби перенесен с декабря 2020 на декабрь 2021 года из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

Соревнования пройдут 13-18 декабря 2021 года.

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"В течение нескольких последних недель мы работали в тесном сотрудничестве с властями ОАЭ по этому вопросу, и мы считаем, что это наиболее подходящее решение для всех, - заявил президент FINA Хулио Маглионе. - Проведение турнира в Абу-Даби в декабре 2021 года станет серьезным достижением и снова послужит источником вдохновения для развития плавания и водных видов спорта в регионе".

Также FINA объявила, что 10-12 декабря 2021 года в Абу-Даби состоится Всемирная конвенция по водным видам спорта, а 5 июня 2021 года в Дохе (Катар) будет организован генеральный конгресс, на котором будет избрано бюро FINA на период 2021-2025 гг. Сообщается, что новые члены бюро FINA вступят в должность сразу после завершения перенесенной летней Олимпиады в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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