Базаревич: следующий сезон можно начать раньше, если Евролига-2019/20 не будет доиграна

ТАСС, 21 мая. Если баскетбольная Евролига-2019/20 не будет доиграна, то следующий сезон следует начать раньше. Такое мнение в эфире на официальной странице Российский федерации баскетбола в Instagram высказал главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

В среду в пресс-службе Евролиги заявили ТАСС, что окончательное решение о возобновлении или завершении сезона-2019/20 будет принято на совете организации 25 мая. Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, "Химки" и санкт-петербургский "Зенит".

"Если сейчас не будет доиграна Евролига, то почему бы не начать следующий сезон раньше", - сказал Базаревич.

Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что одним из вариантов завершения сезона является "Финал восьми", который будет проведен в одном городе.