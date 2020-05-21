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Еврокубки

Базаревич: следующий сезон можно начать раньше, если Евролига-2019/20 не будет доиграна

Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что одним из вариантов завершения сезона является "Финал восьми"
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
Описание
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

ТАСС, 21 мая. Если баскетбольная Евролига-2019/20 не будет доиграна, то следующий сезон следует начать раньше. Такое мнение в эфире на официальной странице Российский федерации баскетбола в Instagram высказал главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

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В среду в пресс-службе Евролиги заявили ТАСС, что окончательное решение о возобновлении или завершении сезона-2019/20 будет принято на совете организации 25 мая. Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, "Химки" и санкт-петербургский "Зенит".

"Если сейчас не будет доиграна Евролига, то почему бы не начать следующий сезон раньше", - сказал Базаревич.

Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что одним из вариантов завершения сезона является "Финал восьми", который будет проведен в одном городе.

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