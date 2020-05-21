Легионеры ФК "Оренбург" должны вернуться в Россию 22 мая

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Иностранные игроки футбольного клуба "Оренбург" должны вернуться в Россию для подготовки к возобновлению сезона-2019/20 в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) 22 мая. Об этом ТАСС сообщил член попечительского совета оренбургского клуба Василий Столыпин.

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Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить турнир с 21 июня. Спустя два дня правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию.

"Этот процесс [по возвращению легионеров] пока не закончился, он идет. Завтра должен закончиться. Все четверо легионеров должны вернуться", - сказал Столыпин.

В заявке "Оренбурга" на сезон-2019/20 значатся 12 иностранных игроков: вратарь Андрей Климович (Белоруссия), защитники Михаил Сиваков (Белоруссия) и Урош Радакович (Сербия), полузащитники Жига Шкофлек (Словения), Федор Черных (Литва), Филип Рогич (Швеция), Даниэль Мишкич (Хорватия), Исламбек Куат (Казахстан) и Рикарду Алвеш (Португалия), а также нападающие Джоэль Фамейе (Гана), Мамаду Силла (Сенегал) и Джордже Деспотович (Сербия). Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, за пределами России в настоящее время находятся Деспотович, Мишкич, Алвеш и Радакович.

"Оренбург" после 22 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Отрыв от зоны вылета в первенство Футбольной национальной лиги составляет одно очко.