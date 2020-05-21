Новокузнецкий "Металлург" стал фарм-клубом команды КХЛ "Авангард"

ТАСС, 21 мая. Новокузнецкий "Металлург", выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), заключил договор о сотрудничестве с омской командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Омска.

"Мы рады объявить о начале сотрудничества с "Металлургом", для нас важно, чтобы наши молодые таланты развивались. Согласно нашей новой стратегии, молодежь получит свой шанс в главной команде, но вместе с этим ребята должны получить игровой опыт в ВХЛ. В Новокузнецке у них для этого будут все возможности. Мы рассчитываем, что по маршруту из "Омских Ястребов" (команда Молодежной хоккейной лиги - прим. ТАСС) через "Металлург" в главную команду наши воспитанники будут двигаться постоянно", - сказал генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.

"Металлург" в ВХЛ решает серьезные задачи, а значит, наши хоккеисты, многие из которых переросли уровень МХЛ, но еще недостаточно опытны для КХЛ, смогут получить необходимый соревновательный опыт в конкурентной борьбе", - добавил он.

В прошедшем сезоне КХЛ, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавирусной инфекции, "Авангард" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, в первом раунде плей-офф клуб уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" (счет в серии 2-4).

"Металлург" с 2008 по 2017 год выступал в КХЛ, за это время клуб ни разу не смог выйти в плей-офф.