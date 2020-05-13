Морозов: одна команда Западной конференции КХЛ, скорее всего, перейдет в Восточную

Плей-офф сезона-2019/20 был досрочно завершен 25 марта из-за пандемии коронавируса на стадии 1/4 финала Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате принимали участие 24 команды (по 12 в каждой из конференций). Позднее администрация Приморского края объявила о прекращении финансирования "Адмирала", из-за чего клуб не сыграет в следующем сезоне КХЛ.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Одна из команд Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), скорее всего, будет переведена в Восточную в связи с тем, что владивостокский "Адмирал" не примет участие в следующем сезоне. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

"Пока мы разрабатываем такой вариант, что одна команда из Западной конференции, скорее всего, перейдет в Восточную", - сказал Морозов.

Президент КХЛ подтвердил, что следующий регулярный чемпионат КХЛ планируется начать 2 сентября. "По понятным причинам календарь еще не сверстан. Пока что мы планируем календарь из 60-62 игр регулярного чемпионата, если мы начнем в сентябре, это оптимальное количество. Оно устраивает и наших коммерческих партнеров, и нас, и болельщики смогут поприсутствовать на 31 домашнем матче своей команды", - отметил Морозов.

"Мы прорабатываем варианты, если границы будут закрыты до 1 сентября. Есть особенности, связанные с правовыми моментами, в частности с налогами на доходы хоккеистов, если иностранные клубы будут базироваться в России. Есть много аспектов, которые мы все детально изучаем. Конечно, получаем информацию от нашего правительства о том, как развивается ситуация в стране", - заключил собеседник агентства.

Сезон-2020/21 должен стать тринадцатым в истории КХЛ.