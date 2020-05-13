Морозов: утверждение состава участников КХЛ сезона-2020/21 планируется на май-июнь

"КХЛ по традиции утверждала состав участников следующего сезона в конце марта, но в этом году особый случай, поэтому дату перенесли. Сейчас мы следим за ситуацией в мире и регионах нашей страны. Планируется совет директоров на май-июнь, где уже будет утвержден окончательный состав участников. Мы общаемся с клубами, следим за ситуацией, особо не торопимся, потому что надо иметь полное понимание, в какой ситуации находятся все клубы", - сказал Морозов.

Морозов подчеркнул, что, согласно стратегии КХЛ, оптимальное число участников - 24 клуба. "Лига долго прорабатывала и вынашивала этот план, общалась со всеми сторонами хоккейного сообщества, с участниками, были и экспертные оценки. В итоге приняли решение, что 24 клуба - самое оптимальное количество. И спортивная составляющая выиграет, у нас как раз примерно столько хоккеистов наберется, чтобы чемпионат был зрелищным", - отметил Морозов.

"И, конечно, здесь мы выполняем три основные задачи КХЛ, которые тесно связаны. Это повышение спортивного уровня лиги, снижение доли государственного финансирования клубов и повышение коммерческого потенциала. Мы уже в апреле узнали, что администрация Приморского края приняла решение о приостановке финансирования "Адмирала", поэтому на следующий сезон у нас сейчас подали заявки на участие 23 клуба. Что касается вопроса о новых клубах, то с учетом обстановки в мире такой вопрос мне кажется преждевременным", - добавил президент КХЛ.

Сезон-2020/21 должен стать тринадцатым в истории КХЛ.