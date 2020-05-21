Московская область вскоре откроет спортивные базы для тренировок столичных клубов РПЛ

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был прерван 17 марта. Чемпионат России был приостановлен после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. Из 16 клубов премьер-лиги Москву представляют четыре - "Локомотив", ЦСКА, "Динамо" и "Спартак".

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Власти Московской области в ближайшее время разрешат предоставлять расположенные в регионе спортивные объекты для тренировок клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Терюшков: "Химки" не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов до конца мая

"У нас разработан стандарт, согласованный Роспотребнадзором, о том, что соблюдающие его базы могут открыться для тренировочного процесса, - сказал Терюшков. - Стандарт достаточно жесткий, предусматривающий практически обсервацию не только для игроков, но и для персонала, с соблюдением мер социальной дистанции и средств дезинфекции. За каждой базой будет закреплен стюард, который будет отслеживать соблюдение стандарта. Игроки и обслуживающий персонал с определенной периодичностью будут должны сдавать тесты".

"Этот стандарт выйдет в ближайшее время. С момента его выхода команды смогут тренироваться", - добавил министр спорта региона.

База "Локомотива" находится в Баковке (микрорайон города Одинцово), а "Динамо" - в Новогорске (микрорайон города Химки). База ЦСКА располагается в Ватутинках, которые входят в состав Москвы с 1 июля 2012 года. У "Спартака" есть база в Тарасовке (Пушкинский район Московской области), однако после назначения на пост главного тренера немца Доменико Тедеско красно-белые стали тренироваться на "Открытие-Арене".

На момент паузы в чемпионате России "Локомотив", ЦСКА, "Динамо" и "Спартак" занимают второе, пятое, шестое и восьмое места; в их активе 41, 36, 30 и 28 очков соответственно. Первое место в турнирной таблице занимает петербургский "Зенит", набравший 50 очков.