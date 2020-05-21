РФС надеется, что основные ограничения на проведение тренировок будут сняты 1 июня

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) надеется, что основная масса ограничений на проведение тренировок будет снята до 1 июня. Об этом в ходе видеоконференции в Zoom сообщил заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

Исполком РФС 15 мая принял решение возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня.

"У нас есть надежда, что основная масса ограничений будет снята 1 июня, - отметил Митрофанов. - На собрании и исполкоме РФС говорили, что до конца мая мы должны понимать, в каком количестве регионов будут ограничения и где можно проводить тренировки. Говорить о том, что 31 мая проводить тренировки нельзя, а 1 июня можно, пока не приходится".

"Даже в том случае, когда ограничения будут сняты, РФС и РПЛ понимают, что угроза инфицирования никуда не девается. Есть мероприятия, которые должны проводить клубы, чтобы минимизировать риски. Мы провели консультации и приняли решение о том, что минимум для подготовки - 21 день, если какие-то ограничения не будут сняты, есть резервная дата - 28 июня. А если будет такая ситуация, что возобновить чемпионат нельзя, он не будет возобновлен, но это не значит, что новый начнется 1 июля, мы будем следить за ситуацией", - добавил Митрофанов.

Чемпионат России планируется завершить 22 июля. Всем командам осталось провести по восемь игр.