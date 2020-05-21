Министерство спорта поддерживает решение исполкома РФС о возобновлении сезона РПЛ

15 мая исполком РФС принял решение возобновить приостановленный из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат России с 21 июня.

"Министерство спорта Российской Федерации поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза о возобновлении сезона Российской премьер-лиги. Это большое событие, которого с нетерпением ждали спортсмены и болельщики, но, безусловно, в сложившейся ситуации с пандемией крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности", - сказал Матыцин.

14 мая Минспорт предложил регионам рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в отрасли спорта. На первом из трех этапов предлагается проводить соревнования по командным видам спорта без зрителей и по отдельному регламенту. Также рекомендуется разрешить индивидуальные занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, оказание услуг для индивидуальных занятий населения физкультурой и спортом и организацию тренировочного процесса членов сборных России и субъектов РФ, а также профессиональных спортивных клубов.

"Ранее Минспорт России разработал рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в сфере физической культуры и спорта в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На первом этапе предусмотрена организация и проведение профессиональными спортивными лигами соревнований по командным игровым видам спорта без привлечения зрителей. В регламенте РФС прописаны соответствующие стандарты безопасности, при соблюдении которых можно тренироваться и проводить соревнования. Уверен, болельщики с пониманием отнесутся к тому, что на данном этапе они будут следить за игрой любимых команд из дома", - заключил министр спорта.