Олимпийский чемпион по вольной борьбе Садулаев заявил, что перенес заражение коронавирусом

"Признаюсь, я тоже, как и большинство моих земляков, не придавал значения коронавирусу. Мы реально ее [болезнь] недооценили, опасность и угрозу этой болезни мы начали ощущать только тогда, когда она постучалась к нам в дверь. Я сам перенес это, перенесли мои родные и близкие, очень много моих знакомых уже нет с нами", - рассказал Садулаев.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский борец Абдулрашид Садулаев рассказал, что перенес заражение коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Борец также призвал жителей Дагестана соблюдать меры безопасности и оставаться дома во время праздника Ураза-байрам из-за высокой возможности заражения.

"Обычно на праздники я езжу в горы, чтобы навестить дедушку, всех родственников, посещаю кладбище, но в этом году я вынужден прервать эту традицию: буду отмечать дома в кругу семьи. Я хочу вас всех призвать к этому - тоже отмечать дома, нам надо беречь не только себя, но и тех людей, кто вокруг нас, особенно старших. Прошу вас придерживаться тех правил, которые нам рекомендуют наши врачи. Понимаю, что сидеть дома третий месяц - нелегкая задача, но нам надо проявить терпение, чтобы мы как можно быстрее вернулись к нормальной жизни", - призвал Садулаев.

В воскресенье министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике количество умерших от внебольничной пневмонии достигло 657 человек, еще 29 человек умерли с коронавирусом, среди умерших более 40 врачей и медицинских работников. Он также отметил, что в республике более 13 тыс. заболевших внебольничной пневмонией, из них у более чем 3 тыс. человек подтвержден коронавирус.

Садулаев является чемпионом Олимпийских игр 2016 года, а также четырехкратным чемпионом мира (2014, 2015, 2018, 2019) и Европы (2014, 2018, 2019, 2020).