Футболист "Краснодара" Сулейманов заявил, что выздоровел после заражения коронавирусом

ТАСС, 20 мая. Футболист " Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что в мае перенес заражение коронавирусной инфекцией. Об этом спортсмен сообщил в прямом эфире в Instagram.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что Сулейманов в мае заразился коронавирусом, а впоследствии у 20-летнего игрока были найдены антитела.

"Я знаю, что это серьезная болезнь, я сам этим переболел. Прилетел в Краснодар первого числа, поехал домой, ни с кем не контактировал, был на карантине. С третьего на четвертое число поднялась температура, позвонил своему врачу, потом вызвали скорую помощь. На следующий день я лег в больницу, болезнь протекала в легкой форме, ничего страшного для себя не вижу, как обычная болезнь. Последние три теста у меня отрицательные", - сказал Сулейманов.

До приостановки сезона Сулейманов принял участие в 20 матчах чемпионата России, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта. На данный момент официально подтверждены три случая заражения коронавирусом среди футболистов: инфицированы перуанский нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан, защитник казанского "Рубина" Константин Плиев и игрок обороны московского "Динамо" Роман Евгеньев.