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Влияние коронавируса на спорт

Тедеев: Садулаев перенес заражение коронавирусом легко и без серьезных симптомов

Главный тренер сборной России по вольной борьбе сообщил, что его подопечный продолжает тренироваться
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев перенес заражение коронавирусом в легкой форме - заболевание не повлияет на его подготовку к предстоящим стартам. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

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Ранее Садулаев сообщил в своем Instagram, что выздоровел после заражения коронавирусом.

"Абдулрашид переболел в легкой форме, без серьезных симптомов - все хорошо. Перенесенное заболевание не поставило под удар его подготовку, он продолжает тренироваться в ожидании стартов", - сообщил Тедеев.

В воскресенье министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике количество умерших от внебольничной пневмонии достигло 657 человек, еще 29 человек умерли с коронавирусом, среди умерших более 40 врачей и медицинских работников. Он также отметил, что в республике более 13 тыс. заболевших внебольничной пневмонией, из них у более чем 3 тыс. человек подтвержден коронавирус. 13 мая в Махачкале скончался главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров, его не стало на 68-м году жизни.

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