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Влияние коронавируса на спорт

Тарпищев: ATP и WTA не хотят доигрывать турниры, отложенные из-за пандемии

Теннисные соревнования приостановлены до 31 июля
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) хотят сохранить календарь оставшейся части сезона. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Турниры ATP и WTA приостановлены до 31 июля из-за пандемии коронавируса. Изначально перерыв в сезоне планировали сделать на шесть недель, после этого паузу несколько раз продлевали. Пандемия повлияла на два турнира Большого шлема - Уимблдон был отменен, а Открытый чемпионат Франции отложили до конца сентября.

"АТР и WTA проводили совещание, и реальность такова, что до 1 августа турниров не будет. Так как все находятся в неравных условиях, - сказал Тарпищев. - При этом хотят сохранить календарь, который попадает на эти сроки, не доигрывать те турниры, которые из-за пандемии не прошли. Исключение, может быть, US Open".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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