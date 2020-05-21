Тарпищев: ATP и WTA не хотят доигрывать турниры, отложенные из-за пандемии

Турниры ATP и WTA приостановлены до 31 июля из-за пандемии коронавируса. Изначально перерыв в сезоне планировали сделать на шесть недель, после этого паузу несколько раз продлевали. Пандемия повлияла на два турнира Большого шлема - Уимблдон был отменен, а Открытый чемпионат Франции отложили до конца сентября.

"АТР и WTA проводили совещание, и реальность такова, что до 1 августа турниров не будет. Так как все находятся в неравных условиях, - сказал Тарпищев. - При этом хотят сохранить календарь, который попадает на эти сроки, не доигрывать те турниры, которые из-за пандемии не прошли. Исключение, может быть, US Open".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.