Митрофанов: не больше трех клубов РПЛ были против возобновления чемпионата

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Против возобновления чемпионата на общем собрании Российской премьер-лиги (РПЛ) выступали два-три клуба. Об этом в ходе видеоконференции в Zoom сообщил заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

РФС надеется, что основные ограничения на проведение тренировок будут сняты 1 июня

Ранее генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил ТАСС о том, что около 12 клубов написали в РПЛ письма с позицией о досрочном завершении чемпионата.

"Было несколько клубов, они говорят - давайте прекратим. Их было два-три. Основная масса за то, чтобы доиграть", - сказал Митрофанов.

Сезон в Тинькофф-РПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу до 31 мая. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.