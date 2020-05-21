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Влияние коронавируса на спорт

РФС планирует согласовать регламент матчей РПЛ с Роспотребнадзором на следующей неделе

Сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта, возобновление чемпионата планируется с 21 июня

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Регламент проведения оставшихся матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) должен быть согласован с Роспотребнадзором на следующей неделе. Об этом в ходе видеоконференции в Zoom сообщил заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

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Сезон в РПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу до 31 мая. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.

"Думаю, на следующей неделе он [регламент] должен быть согласован. Если надо, внесем необходимые изменения. Письмо Роспотребнадзора говорит о том, что они рекомендуют применять этот регламент после того, как региональные власти снимут ограничения, этот регламент на это и рассчитан. Во исполнение этого письма Минспорт выпустил набор методических рекомендаций о поэтапном снятии ограничений по возобновлению тренировок и игр", - сказал Митрофанов.

"Предусмотрено, что на стадион прибывает санитарный врач - представитель Роспотребнадзора. Он следит за тем, как проводится дезинфекция раздевалок и так далее. Протокол тестирования направляется в РПЛ. Клубы сами должны определить, справится ли медицинская служба с нагрузкой, мы единого решения не навязываем", - добавил он.

Регламент оставшихся матчей восьми последних туров чемпионата был отправлен клубам.

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Влияние коронавируса на спорт
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