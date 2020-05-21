Новый сезон РПЛ планируется начать 2 или 5 августа

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Начало нового чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) запланировано на 2 или 5 августа. Об этом в ходе видеоконференции в Zoom сообщил заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Исполком РФС 15 мая принял решение возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон РПЛ с 21 июня. Всем командам осталось провести по восемь встреч, последний тур запланирован на 22 июля, финал Кубка России - на 25 июля.

"Если чемпионат возобновится 21 июня, то следующий сезон планируется начать 2 августа, а если 28 июня, то 5 августа", - сказал Митрофанов.

В четверг Министерство спорта РФ поддержало решение исполкома РФС о возобновлении сезона Российской премьер-лиги.