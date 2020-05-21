Карякин сыграет с Дубовым в четвертьфинале шахматного онлайн-турнира

ТАСС, 21 мая. Российские шахматисты Сергей Карякин и Даниил Дубов вышли в плей-офф турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. Турнир проводится в онлайн-режиме.

В турнире принимают участие 12 шахматистов: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Дин Лижэнь, Вэй И, Юй Янъи (все - Китай), Хикару Накамура, Уэсли Со (оба - США), Левон Аронян (Армения), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Алиреза Фируджа (Иран, выступает под флагом Международной шахматной федерации), Карякин, Дубов и Александр Грищук (все - Россия).

Карякин в заключительный, третий день круговой части турнира сыграл вничью с Карлсеном, Ароняном и Дин Лижэнем, Дубов сыграл вничью с Фируджей и Ароняном, а также обыграл черными фигурами Карлсена.

По итогам круговой части турнира шахматисты провели 11 партий, первое место в таблице занял Накамура, в активе которого 7,5 балла, вторым стал Карякин (7), далее в таблице расположились Юй Янъи, Со, Карлсен и Дин Лижэнь (все - по 6), седьмым стал Дубов, восьмым - Аронян (по 5,5). Лучшие восемь шахматистов вышли в плей-офф турнира. Девятое место занял Грищук (5,5), уступив Дубову и Ароняну по дополнительным показателям, следом расположились Фируджа (4,5), Дуда (4) и Вэй И (2,5).

В четвертьфинале Карякин встретится с Дубовым, Накамура - с Ароняном, Карлсен - с Со, Юй Янъи - с Дин Лижэнем. Матчи этой стадии будут проходить 23-26 мая и, если понадобится, 27 мая. Каждый матч в плей-офф будет состоять из четырех игр в рапид, в случае равного счета будет назначен "армагеддон". Для выхода в следующую стадию требуется одержать победу в двух матчах.

Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом $150 тыс. - второй турнир в шахматном туре, организованном чемпионом мира Карлсеном. Победителем первого турнира стал Карлсен. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.