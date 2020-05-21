Все тесты футболистов "Ювентуса" на коронавирус показали отрицательный результат

ТАСС, 21 мая. Все анализы футболистов итальянского "Ювентуса" на коронавирус показали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба туринцев.

В среду вся команда сдала тесты на наличие коронавируса, результаты которых оказались отрицательными. До этого на протяжении нескольких дней команда тренировалась на своей базе. Все игроки проводили занятия, соблюдая социальное дистанцирование.

12 марта "Ювентус" первым из клубов ведущих европейских чемпионатов сообщил о случаях заражений в составе команды. Первым инфицированным стал защитник Даниэле Ругани, позднее стало известно о заболевании полузащитника Блеза Матюиди и нападающего Пауло Дибалы. В апреле все трое сдали ряд отрицательных тестов и заявили о восстановлении.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта. Лидером на данный момент является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский "Лацио" (62 очка после 26 матчей), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей). Возобновление первенства планируется 13 июня, по решению Итальянской федерации футбола чемпионат должен быть завершен до 20 августа.