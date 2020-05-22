Тихонов: Минспорт не утвердит нынешних тренеров сборной России по биатлону

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов полагает, что Министерство спорта РФ не утвердит предлагаемый правлением Союза биатлонистов России (СБР) список тренеров сборной. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

Новый тренерский штаб сборной России был утвержден правлением СБР 20 апреля. Президент организации Владимир Драчев выступал против назначения Валерия Польховского главным тренером, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича - старшими тренерами команды. Однако их кандидатуры были поддержаны большинство голосов правления.

Утвержденные правлением СБР специалисты теперь должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта России. Однако ранее знакомый с ситуацией источник сообщил ТАСС, что в ведомстве отказываются утверждать тренеров без подписи Драчева. Предоставленный правлением СБР список, по данным ТАСС, подписывал первый вице-президент организации Алексей Нуждов.

"Там лебедь, рак и щука, они сейчас неполноправные. Нет ясности в том, кто подписывает, а кто утверждает. Думаю, Министерство спорта России никакие списки не утвердит, я уже много говорил и писал про Драчева и Нуждова. Регионы сейчас никого не поддерживают, только конференция решит все вопросы", - сказал Тихонов.

Разногласия с Драчевым привели к тому, что правление созвало внеочередную конференцию СБР. Ее целью было проведения внеочередных выборов главы организации. Это решение глава СБР назвал "пиром во время чумы".