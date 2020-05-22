Огласите все списки, пожалуйста. Российский биатлон пытается утвердить тренеров сборной

Кандидатуры специалистов в апреле были утверждены правлением Союза биатлонистов России, по информации источника ТАСС, они все еще не приняты Минспортом из-за отсутствия на документе подписи президента СБР Владимира Драчева

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Скандальная ситуация в Союзе биатлонистов России (СБР) продолжает оставаться накаленной. Одним из главных объектов разногласий в его руководстве стали кандидатуры тренеров национальных сборных.

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Еще в конце апреля правление СБР утвердило тренерский штаб на предстоящий сезон. Вице-президент союза Валерий Польховский, чуть ранее рекомендованный на пост главного тренера сборной, представил свои кандидатуры: Роберта Кабукова на пост старшего тренера мужской команды, Владимира Королькевича - женской. Большинство членов правления одобрило их, но два человека проголосовали против. Это вице-президент СБР Сергей Чепиков и глава организации Владимир Драчев. Отказ последнего поддержать выбранных правлением тренеров грозил серьезными проблемами. И они в итоге случились. Кандидатуры Кабукова и Королькевича вместе с остальными членами тренерского штаба должны быть окончательно утверждены в Министерстве спорта РФ - без этого работать им просто не разрешат. По данным ТАСС, кандидатуры в ведомство все-таки были отправлены, а вот утверждения как не было, так и нет.

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Все дело в том, что списки подписывал не Драчев, а первый вице-президент СБР Алексей Нуждов. По данным источника ТАСС, близкого к ситуации, в Министерстве спорта отнеслись к этому со скепсисом и "развернули" документ. "Правление уже подало списки тренеров, - сказал собеседник агентства. - Их подписал первый вице-президент СБР Алексей Нуждов, но Министерство спорта отвечает, что у СБР есть президент, и без его подписи кандидатуры не будут приняты. В ведомстве подчеркивают, что в СБР сначала должны договориться между собой". А договориться все никак не получается. Драчев неоднократно заявлял о своем неприязненном отношении к Королькевичу и Кабукову - здесь и вопросы к профессиональному уровню, и проблемы с соблюдением антидопинговых правил у спортсменок, с которыми в разные годы работал Королькевич. После ответа от Минспорта Драчев с командой приступил к корректировкам тренерского списка. В четверг он сообщил ТАСС, что в настоящее время в этом направлении все еще ведется работа. Будут ли в новом документе фамилии Королькевича, Кабукова и даже Польховского - пока неизвестно. Но некоторые изменения в нем определенно будут. Между тем контракты действующего тренерского штаба сборной истекают 31 мая. Новых нет, старые уходят Одного из "старых" уже успела забрать к себе сборная Болгарии. Виталий Норицын, работавший с женской командой в нынешнем сезоне, получил массу упреков в свой адрес от многих, включая Драчева. Однако позднее глава СБР, проанализировав выступления биатлонисток, смягчил критику его работы. Возможно, Норицын так и остался бы в итоге в сборной России, но болгарская федерация сработала оперативнее.

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О его договоренности с болгарской сборной ТАСС стало известно в четверг. Кроме того, к работе с командой будет привлечен еще один российский специалист Александр Касперович. Он займет пост главного тренера объединенной женской и мужской сборной, официально контракты, по данным ТАСС, должны быть подписаны, когда появится возможность для въезда иностранных граждан в Болгарию. Вместе с ними будет работать один болгарский специалист, имя которого в настоящее время неизвестно. "Я бы не сказал, что сборная Болгарии слабая. Там есть достаточно серьезные спортсмены, с кем можно поработать - и девочки, и ребята. Я вижу перспективы, - отметил в разговоре с ТАСС Касперович. - Никто никому не собирается что-то доказывать - поступило предложение, почему бы за это дело не взяться".

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