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Зимние олимпийские виды спорта

Личный тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону

В сезоне-2014/15 специалист работал старшим тренером мужской сборной России
Александр Касперович Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Касперович
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 21 мая. Российский специалист Александр Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону. Об этом телеканалу BTV рассказала президент Болгарской федерации биатлона Екатерина Дафовска.

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"Мы полностью доверяем человеку, который обладает знаниями и качествами, необходимыми для работы на уровне национальной сборной", - сказала Дафовска.

Касперович является личным тренером российского биатлониста Александра Логинова. В сезоне-2014/15 он работал старшим тренером мужской сборной России, в сезоне-2013/14 участвовал в подготовке к Олимпийским играм в Сочи Евгения Гараничева и Алексея Волкова.

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