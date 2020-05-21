Личный тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону

ТАСС, 21 мая. Российский специалист Александр Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону. Об этом телеканалу BTV рассказала президент Болгарской федерации биатлона Екатерина Дафовска.

Касперович: биатлонист Логинов возобновит стрелковые тренировки на территории своего дома

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"Мы полностью доверяем человеку, который обладает знаниями и качествами, необходимыми для работы на уровне национальной сборной", - сказала Дафовска.

Касперович является личным тренером российского биатлониста Александра Логинова. В сезоне-2014/15 он работал старшим тренером мужской сборной России, в сезоне-2013/14 участвовал в подготовке к Олимпийским играм в Сочи Евгения Гараничева и Алексея Волкова.