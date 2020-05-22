Илья и Максим Буровы вошли в состав сборной России по лыжной акробатике на следующий сезон

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Чемпион мира Максим Буров и призер Олимпийских игр Илья Буров включены в состав сборной России по лыжной акробатике на следующий сезон. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фристайла России в пятницу.

Полностью состав сборной выглядит следующим образом: Илья и Максим Буровы, Павел Кротов, Станислав Никитин, Ильдар Хакимов, Любовь Никитина, Софья Алексеева, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова, Эльвира Гайфуллина. В резервный состав включены Сергей Семенов и Артем Потапов.