Илья и Максим Буровы вошли в состав сборной России по лыжной акробатике на следующий сезон

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Чемпион мира Максим Буров и призер Олимпийских игр Илья Буров включены в состав сборной России по лыжной акробатике на следующий сезон. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фристайла России в пятницу.
Полностью состав сборной выглядит следующим образом: Илья и Максим Буровы, Павел Кротов, Станислав Никитин, Ильдар Хакимов, Любовь Никитина, Софья Алексеева, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова, Эльвира Гайфуллина. В резервный состав включены Сергей Семенов и Артем Потапов.
Старшим тренером сборной в дисциплине "лыжная акробатика" является Александр Понгильский, в тренерский штаб сборной вошли Максим Михайлов, Юрий Зукаль, Анатолий Берлинов и Илья Рыбаков.
"Состав сборной был определен на основании проведенного тренерского совета, куда входят представители от всех регионов по данной дисциплине. Мы заслушали доклады тренерских штабов, провели анализ выступлений, и с учетом этого сформировали планы на будущее. Состав сформирован по спортивному принципу, на основании критериев отбора", - сказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.
По итогам прошлого сезона лучшим из россиян в общем зачете Кубка мира по лыжной акробатике стал Павел Кротов, занявший второе место, Максим Буров стал третьим. В женском зачете Кубка мира лучшей из россиянок стала Любовь Никитина (14-е место).