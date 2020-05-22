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НХЛ

Шайба Свечникова заняла третье место в списке лучших голов сезона по версии НХЛ

Россиянин стал первым автором гола в стиле "лакросс" в истории лиги
Андрей Свечников AP Photo/Gerry Broome
Описание
Андрей Свечников
© AP Photo/Gerry Broome

ТАСС, 22 мая. Шайба российского нападающего "Калгари" Андрея Свечникова в стиле "лакросс" заняла третье место в списке лучших голов сезона-2019/20 по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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20-летний россиянин стал первым автором подобного гола в истории НХЛ. Причем Свечников забросил две такие шайбы в сезоне. Его первый гол в ворота "Калгари" занял восьмое место в рейтинге, второй в ворота "Виннипега" - третье.

Всего в рейтинг лучших шайб по итогам сезона НХЛ включила 50 голов. Первое место занял канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, отличившийся в матче с "Торонто". Вторым стал нападающий "Калгари" Мэттью Ткачук, забросивший в овертайме выездного матча с "Нэшвилом".

Свечников выступает в НХЛ второй сезон, он был выбран "Каролиной" на драфте 2018 года под вторым номером. В нынешнем сезоне 20-летний российский нападающий провел 68 матчей, в которых набрал 61 очко (24 шайбы + 37 голевых передач). Всего в североамериканской лиге он провел 150 игр, набрав 98 очков (44+54). В мае портал Sportsnet назвал Свечникова самым прогрессирующим игроком лиги.

Сезон НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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