Шайба Свечникова заняла третье место в списке лучших голов сезона по версии НХЛ

ТАСС, 22 мая. Шайба российского нападающего "Калгари" Андрея Свечникова в стиле "лакросс" заняла третье место в списке лучших голов сезона-2019/20 по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

20-летний россиянин стал первым автором подобного гола в истории НХЛ. Причем Свечников забросил две такие шайбы в сезоне. Его первый гол в ворота "Калгари" занял восьмое место в рейтинге, второй в ворота "Виннипега" - третье.

Всего в рейтинг лучших шайб по итогам сезона НХЛ включила 50 голов. Первое место занял канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, отличившийся в матче с "Торонто". Вторым стал нападающий "Калгари" Мэттью Ткачук, забросивший в овертайме выездного матча с "Нэшвилом".