Шайба Свечникова заняла третье место в списке лучших голов сезона по версии НХЛ

ТАСС, 22 мая. Шайба российского нападающего "Калгари" Андрея Свечникова в стиле "лакросс" заняла третье место в списке лучших голов сезона-2019/20 по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
20-летний россиянин стал первым автором подобного гола в истории НХЛ. Причем Свечников забросил две такие шайбы в сезоне. Его первый гол в ворота "Калгари" занял восьмое место в рейтинге, второй в ворота "Виннипега" - третье.
Всего в рейтинг лучших шайб по итогам сезона НХЛ включила 50 голов. Первое место занял канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, отличившийся в матче с "Торонто". Вторым стал нападающий "Калгари" Мэттью Ткачук, забросивший в овертайме выездного матча с "Нэшвилом".
OOPS... ANDREI SVECHNIKOV (@ASvechnikov_37) DID IT AGAIN!!! pic.twitter.com/ziLRCsxKGY— NHL (@NHL) December 18, 2019
Свечников выступает в НХЛ второй сезон, он был выбран "Каролиной" на драфте 2018 года под вторым номером. В нынешнем сезоне 20-летний российский нападающий провел 68 матчей, в которых набрал 61 очко (24 шайбы + 37 голевых передач). Всего в североамериканской лиге он провел 150 игр, набрав 98 очков (44+54). В мае портал Sportsnet назвал Свечникова самым прогрессирующим игроком лиги.
Сезон НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.