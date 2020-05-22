Штаб Федерации бокса России по борьбе с пандемией завершит работу 25 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Федерация бокса России 25 мая завершит деятельность оперативного штаба и работу горячей линии, которая принимала обращения во время ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Оперативный штаб был создан 31 марта с целью помощи ветеранам спорта, всем спортсменам России, тренерам, судьям, а также ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам и многодетным семьям на время ограничений. К 21 мая в штаб поступило 305 тысяч звонков из всех регионов страны, волонтеры организации оперативно доставили более миллиона масок, 72 тысяч литров антисептика, а также 9 480 продуктовых наборов.

"Своим примером мы бы хотели показать, что обладать такой большой аудиторией, иметь возможность работать из каждой точки страны благодаря региональным федерациям - наши большие ресурсы и большая ответственность. Мы запустили службу помощи на самой ранней стадии появления вируса в России, когда еще не началась работа больших групп волонтеров по всей стране. Люди не знали, что делать, как реагировать на самоизоляцию, с которой они не сталкивались прежде. Мы показали, что мы рядом и на нас можно положиться", - говорится в сообщении

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство государств. В марте Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099.