Владельцы абонементов на матчи "Локомотива" получат компенсацию

15 мая Российский футбольный союз принял решение о возобновлении Тинькофф - Российской премьер-лиги с 21 июня. Командам осталось провести по восемь матчей.

ТАСС, 22 мая. Владельцы сезонных абонементов на домашние матчи московского "Локомотива" получат компенсацию от футбольного клуба в связи с тем, что оставшаяся часть сезона будет доиграна без зрителей. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

"В среду на клубном директорате обсуждались вопрос, что делать. Все наши болельщики получат уведомления, как мы предлагаем выйти из ситуации. Это будут либо компенсации, либо льготы при продлении абонементов. Необходимо найти компромисс с владельцами абонементов, в любом случае он будет найден", - сказал Кикнадзе.

"Я считаю, что с подавляющим большинством болельщиков отношения открыты. Я жалею, что в условиях пандемии мы не можем провести встречу с болельщиками. Рано или поздно у меня будет открытая дискуссия с ними", - добавил генеральный директор "Локомотива".

"Локомотив" после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет 9 очков.