Женский чемпионат России по борьбе состоится не раньше осени

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Чемпионат России по женской борьбе, запланированный на июль в Казани, перенесен на неопределенный срок и состоится не раньше осени. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Турнир должен был пройти в период с 8 по 12 июля.
"В силу возникших обстоятельств мы будем переносить чемпионат России. Пока будем переносить по датам, место планируем оставить то же, все живем надеждой. Все зависит от того, как будет складываться ситуация в мире. Потому что мы в любом случае привязаны к международному календарю", - пояснил Мамиашвили.
"Второе - это антивирусная обстановка внутри страны, будем исходить из нее. Пока перенесли на неопределенную дату, но не раньше осени. Надеемся, что осенью проведем чемпионат России. Мы не можем выступать здесь модераторами", - добавил собеседник агентства.
Ранее Мамиашвили сообщил ТАСС, что календарь Объединенного мира борьбы (UWW) на остаток 2020 года и 2021 год будет сформирован к середине июня. Лицензионный европейский отборочный турнир должен был пройти в Будапеште (19-22 марта), мировой - в Софии (с 30 апреля по 3 мая), однако соревнования были отложены из-за распространения коронавируса. Международный олимпийский комитет ранее принял решение перенести Олимпийские игры 2020 года на 2021 год, они пройдут с 23 июля по 8 августа.