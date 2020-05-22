Женский чемпионат России по борьбе состоится не раньше осени

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Чемпионат России по женской борьбе, запланированный на июль в Казани, перенесен на неопределенный срок и состоится не раньше осени. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Календарь турниров по борьбе на остаток года и 2021 год сформируют к середине июня

"В силу возникших обстоятельств мы будем переносить чемпионат России. Пока будем переносить по датам, место планируем оставить то же, все живем надеждой. Все зависит от того, как будет складываться ситуация в мире. Потому что мы в любом случае привязаны к международному календарю", - пояснил Мамиашвили.

"Второе - это антивирусная обстановка внутри страны, будем исходить из нее. Пока перенесли на неопределенную дату, но не раньше осени. Надеемся, что осенью проведем чемпионат России. Мы не можем выступать здесь модераторами", - добавил собеседник агентства.

Ранее Мамиашвили сообщил ТАСС, что календарь Объединенного мира борьбы (UWW) на остаток 2020 года и 2021 год будет сформирован к середине июня. Лицензионный европейский отборочный турнир должен был пройти в Будапеште (19-22 марта), мировой - в Софии (с 30 апреля по 3 мая), однако соревнования были отложены из-за распространения коронавируса. Международный олимпийский комитет ранее принял решение перенести Олимпийские игры 2020 года на 2021 год, они пройдут с 23 июля по 8 августа.