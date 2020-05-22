Мамиашвили: российские борцы готовы вернуться к тренировкам в Адлере, Сочи и Подмосковье

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские борцы намерены возобновить централизованные сборы на базах в Адлере, Сочи, и "Озере Круглом" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

ФФККР пока не получила уведомления от Минспорта для въезда фигуристов на базу в Новогорске

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин доложил, что по поручению президента РФ Владимира Путина был подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов, детальная версия которого будет представлена президенту и правительству. Матыцин отметил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Путин поддержал это решение, указав при этом на необходимость соблюдения дисциплины и санитарных требований.

"В ближайшее время мы ждем подтверждение о готовности этих баз. Мы постоянно на связи, после чего готовы заезжать и возобновлять работу, - рассказал Мамиашвили. - Централизованную подготовку мы будем проводить в Адлере, где будут работать команды по греко-римской борьбе всех возрастов, вольная борьба - на "Юг-Спорте" в Сочи, женская - традиционно на "Озере Круглом" в Подмосковье".

Первыми стартами российских борцов станут национальные чемпионаты, с календарем которых федерация спортивной борьбы определится после комплексного решения Министерства спорта России по видам спорта.