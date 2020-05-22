Моисеев: российские пятиборцы ждут указаний Минспорта для заезда на базу "Новогорск"

Ранее глава учебно-тренировочной базы "Новогорск" Николай Доморацкий сообщил ТАСС, что база готова принимать спортсменов с 25 мая.

"Пока остается много вопросов по тому, как будет происходить процедура заезда на федеральную базу, все ведь должный пройти какой-то контроль, сдать анализы, но пока мы не знаем, как и где это будет происходить. На сегодняшний день с федераций взяли списки с пожеланиями по проведению сбора. Мы свою заявку отправили, ждем дальнейших шагов от Министерства спорта, базы "Новогорск", какие будут указания, какие процедуры. Речь шла о 1 июня, но до этой даты осталось всего восемь дней", - сказал Моисеев.

"Приоритетом сейчас является безопасность и здоровье спортсменов. До Олимпиады остался год, и мы не имеем права допустить, чтобы кто-то из команды заболел коронавирусом. Страшна не сама болезнь, а последствия от нее", - добавил собеседник ТАСС.