Заявка федерации современного пятиборья для сбора в "Новогорске" включает около 20 человек

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Федерация современного пятиборья России подала заявку на проведение сбора на учебно-тренировочной базе "Новогорск", в списке участников сбора значатся порядка 20 спортсменов и тренеров. Об этом ТАСС в пятницу рассказал главный тренер национальной команды Андрей Моисеев.

Ранее глава учебно-тренировочной базы "Новогорск" Николай Доморацкий сообщил ТАСС, что база готова принимать спортсменов с 25 мая.

"В списках спортсменов - шесть женщин и шесть мужчин, но у нас много персонала. Общий список включает в себя порядка 20 человек, вместе с тренерами и спортсменами", - отметил Моисеев.

"Удовлетворят ли полностью нашу просьбу по участникам сбора - пока вопрос, пятиборье достаточно емкий вид спорта, где есть специалисты по каждому виду, а также тренеры, массажисты, врачи. На сборе должны быть старшие тренеры, которые, например, контролируют расписание. У нас пока очень много организационных вопросов. Мне, как главному тренеру сборной, на сегодняшний день неизвестно, как это будет выглядеть", - заключил собеседник ТАСС.