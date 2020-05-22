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Летние олимпийские виды спорта

Российские велосипедисты планируют возобновить тренировки на базе "Юг-Спорт"

Состав сборной к понедельнику должен быть отправлен на согласование

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная России по велосипедному спорту планирует возобновить тренировки на федеральной базе "Юг-Спорт". Об этом ТАСС сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

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На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в пятницу министр спорта Олег Матыцин доложил, что по поручению главы государства Владимира Путина был подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов, которая подразумевает открытие тренировочных баз сборных команд. Матыцин отметил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Путин поддержал это решение, указав при этом на необходимость соблюдения дисциплины и санитарных требований.

"Мы хотим отправить команду на федеральную базу "Юг-Спорт". Сейчас собираем количественный состав, надо понимать, кто туда должен ехать. Я пока не знаю, с какого числа мы заедем, мы пока не можем провести собрание в федерации, общаемся только через интернет. К понедельнику было поручение собрать состав и потом отправить его на согласование", - сказал Екимов.

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