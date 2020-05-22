Юношеский чемпионат мира по шахматам отложен из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 22 мая. Чемпионат мира по шахматам среди юношей и девушек 2020 года отложен на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации.

Турнир должен был пройти с 7 по 20 сентября в румынской Мамае. Новые сроки проведения будут объявлены не позднее чем за четыре месяца до начала соревнований.

Юношеский чемпионат мира проводится в категориях до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет, свое нынешнее название турнир носит с 1997 года. В свое время чемпионами мира в разных возрастных категориях становились такие российские спортсмены как Владимир Крамник, Петр Свидлер, Дмитрий Яковенко, Кирилл Алексеенко, Ян Непомнящий, Дмитрий Андрейкин, а также Александра Горячкина, Ольга Гиря, Валентина Гунина. Чемпионами мира прошлого года стали россияне Артем Лебедев (до 8 лет), Савва Ветохин (до 10 лет), Галина Михеева (до 12 лет), Рудик Макарян и Лея Гарифуллина (до 16 лет), Полина Шувалова (до 18 лет).