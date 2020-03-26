Шахматы на паузе. Турнир претендентов в Екатеринбурге приостановлен

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в Екатеринбурге оставался последним крупным международным спортивным событием, проходящим несмотря на пандемию коронавируса. Но в четверг был приостановлен и он. В распространенном Международной шахматной федерации (FIDE) заявлении президента Аркадия Дворковича говорится, что турнир претендентов не может продолжаться без гарантии безопасного и своевременного возвращения игроков и официальных лиц домой, так как с 27 марта Российская Федерация прекращает международные полеты.
"В этой ситуации принято решение прекратить турнир, он будет продолжен позднее. Точная дата возобновления турнира будет объявлена настолько скоро, насколько это будет возможно, учитывая ситуацию с коронавирусом. Как было предусмотрено специальными правилами, согласованными с игроками до начала турнира, результаты семи туров останутся в силе, турнир будет возобновлен в том же составе начиная с восьмого тура. FIDE выражает благодарность игрокам, официальным лицам, волонтерам и всей команде организаторов", - заявил Дворкович.
Он выразил уверенность в том, что турнир будет доигран в этом году. "Матч за шахматную корону проводится в конце года. Речи об изменении сроков нет, - сказал Дворкович ТАСС. - Турнир претендентов точно будет доигран в этом году и при участии нашего главного партнера - "Сима-ленд".
Турнир в Екатеринбурге добрался до своего экватора, и выступление российских шахматистов настраивало на оптимизм. После семи туров в турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5).
Турнир претендентов проходит в два круга, участники успели провести все партии первого круга, окончание турнира было запланировано на 3 апреля. Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Здоровье превыше всего
По словам президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова, в ситуации со всемирной пандемией лучше не подвергать лишнему риску участников. "Это совместное решение FIDE и ФШР, чтобы не подвергать лишнему риску игроков и всех, кто участвует в проведении турнира претендентов. И в соответствии с рекомендациями правительства РФ, мы решили приостановить турнир. Когда возобновится или будет доигран - будет объявлено позднее", - сказал Филатов ТАСС.
При этом Грищук, который, кажется, начал только разыгрываться, уверен, что турнир претендентов надо было прекращать намного раньше: "Думаю, что решение запоздалое, но правильное. Если честно, я думал, что давно надо было прервать турнир. Не из-за вируса или опасности заболеть, просто этот турнир - пир во время чумы", - сказал Грищук ТАСС.
"С некоторыми ребятами мы общались по ходу турнира, никакой паники не было. Хотя некоторые прятались по номерам, когда не было партий", - добавил собеседник агентства.
При этом FIDE подчеркивает, что все участники турнира претендентов здоровы и чувствуют себя хорошо. "Все они [участники] здоровы, у всех отрицательные анализы на коронавирус", - уточнили в пресс-службе организации.
Все участники турнира в четверг отправятся домой, FIDE поможет с организационными вопросами. "Билеты для всех игроков и большинства других задействованных в турнире коллег уже куплены, организуем всю логистику, - сказал Дворкович ТАСС. - Мы ежедневно были на связи с игроками и все время взвешивали все риски. FIDE в сложившихся обстоятельствах поступить иначе не может, жизнь и здоровье людей для нас в приоритете".
По мнению члена наблюдательного совета Федерации шахмат России (ФШР) Александра Жукова, теперь нужно дождаться, когда обстановка нормализуется. На вопрос ТАСС, возможно ли доиграть турнир претендентов онлайн, Жуков ответил: "Технически это невозможно - нет возможности проконтролировать, что вы не пользуетесь компьютером, который сейчас играет сильнее любого человека. Для шахматных соревнований одно из главных правил - нельзя пользоваться гаджетами. Так что пока нереально".
Решение FIDE принято неоднозначно
По мнению 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова, организаторы сделали все возможное, чтобы максимально обезопасить участников, и турнир имело смысл доиграть. "Честно говоря, для меня весть не очень хорошая. Думал, что турнир даже в этих условиях можно доиграть. Была обеспечена полная изоляция игроков, можно было совсем ограничить их общение. Все было обеспечено, игроки жили изолированно, не знаю, чем вызвано такое решение", - сказал Карпов ТАСС.
"Прерывать шахматное соревнование такого уровня - это несет тяжелые последствия. Это исключительное событие. Помню, когда остановили наш матч с Каспаровым, это вызвало тяжелейшие последствия. Не только для нас с Каспаровым, но и для FIDE, пострадали отношения внутри", - добавил Карпов.
Сомнения по поводу правильности решения FIDE в разговоре с ТАСС высказал вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин. По его мнению, этот шаг нарушает спортивную логику.
"Турнир перевалил за экватор, никто не заболел, обстановка на соревнованиях абсолютно камерная. Продолжение турнира с восьмого тура - это будет уже совсем другой турнир, и спортивная логика, конечно, нарушена. Мне, как спортсмену, всегда казалось, что соревнования должны завершаться. И в шахматах для этого есть все возможности, это всего четыре доски", - сказал Смагин ТАСС.
Шахматный эксперт и международный гроссмейстер Сергей Шипов уверен, что остановка турнира неправильна со спортивной точки зрения. "Это как в беге на длинные дистанции половину дистанции пробежать, а потом через паузу другую половину", - отметил Шипов.
"Мне кажется, что для всей публики и любителей спорта это будет большая потеря. В условиях самоизоляции и всевозможных ограничений турнир был отдушиной для людей. Но сейчас происходит какая-то абсолютно уникальная ситуация и в истории шахмат, и в истории всей планеты. Никогда не было такой паники и информационного вала, который давит со всех сторон", - добавил собеседник агентства.
Победить вирус можно общими усилиями
Дворкович считает, что победить пандемию коронавируса можно будет общими усилиями всех стран и жесткими мерами.
"Сложно давать оценки - никто сейчас не знает, сколько продлится острая фаза кризиса, вызванного коронавирусом. Есть разные мнения - и два-три месяца, и полгода-год. Верю, что общими усилиями всех стран и жесткими мерами удастся быстро победить пандемию, - сказал Дворкович ТАСС. - Конечно, это будет уже несколько другой мир, но мы будем сильнее".
"Период изоляции FIDE будет использовать для поиска и нахождения новых идей, расширения связей между национальными федерациями, укрепления партнерств и обмена опытом. Очевидно, сегодня мы должны использовать все новейшие онлайн форматы для коммуникации с действующими и потенциальными почитателями шахмат. Мы активизируем деятельность онлайн и будем привлекать шахматные аудитории на собственные онлайн сервисы и платформы, проводя обучение, турниры, конференции", - добавил глава FIDE.