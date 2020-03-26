Шахматы на паузе. Турнир претендентов в Екатеринбурге приостановлен

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в Екатеринбурге оставался последним крупным международным спортивным событием, проходящим несмотря на пандемию коронавируса. Но в четверг был приостановлен и он. В распространенном Международной шахматной федерации (FIDE) заявлении президента Аркадия Дворковича говорится, что турнир претендентов не может продолжаться без гарантии безопасного и своевременного возвращения игроков и официальных лиц домой, так как с 27 марта Российская Федерация прекращает международные полеты.

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"В этой ситуации принято решение прекратить турнир, он будет продолжен позднее. Точная дата возобновления турнира будет объявлена настолько скоро, насколько это будет возможно, учитывая ситуацию с коронавирусом. Как было предусмотрено специальными правилами, согласованными с игроками до начала турнира, результаты семи туров останутся в силе, турнир будет возобновлен в том же составе начиная с восьмого тура. FIDE выражает благодарность игрокам, официальным лицам, волонтерам и всей команде организаторов", - заявил Дворкович. Он выразил уверенность в том, что турнир будет доигран в этом году. "Матч за шахматную корону проводится в конце года. Речи об изменении сроков нет, - сказал Дворкович ТАСС. - Турнир претендентов точно будет доигран в этом году и при участии нашего главного партнера - "Сима-ленд". Турнир в Екатеринбурге добрался до своего экватора, и выступление российских шахматистов настраивало на оптимизм. После семи туров в турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5). Турнир претендентов проходит в два круга, участники успели провести все партии первого круга, окончание турнира было запланировано на 3 апреля. Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Здоровье превыше всего По словам президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова, в ситуации со всемирной пандемией лучше не подвергать лишнему риску участников. "Это совместное решение FIDE и ФШР, чтобы не подвергать лишнему риску игроков и всех, кто участвует в проведении турнира претендентов. И в соответствии с рекомендациями правительства РФ, мы решили приостановить турнир. Когда возобновится или будет доигран - будет объявлено позднее", - сказал Филатов ТАСС.

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При этом Грищук, который, кажется, начал только разыгрываться, уверен, что турнир претендентов надо было прекращать намного раньше: "Думаю, что решение запоздалое, но правильное. Если честно, я думал, что давно надо было прервать турнир. Не из-за вируса или опасности заболеть, просто этот турнир - пир во время чумы", - сказал Грищук ТАСС. "С некоторыми ребятами мы общались по ходу турнира, никакой паники не было. Хотя некоторые прятались по номерам, когда не было партий", - добавил собеседник агентства. При этом FIDE подчеркивает, что все участники турнира претендентов здоровы и чувствуют себя хорошо. "Все они [участники] здоровы, у всех отрицательные анализы на коронавирус", - уточнили в пресс-службе организации. Все участники турнира в четверг отправятся домой, FIDE поможет с организационными вопросами. "Билеты для всех игроков и большинства других задействованных в турнире коллег уже куплены, организуем всю логистику, - сказал Дворкович ТАСС. - Мы ежедневно были на связи с игроками и все время взвешивали все риски. FIDE в сложившихся обстоятельствах поступить иначе не может, жизнь и здоровье людей для нас в приоритете". По мнению члена наблюдательного совета Федерации шахмат России (ФШР) Александра Жукова, теперь нужно дождаться, когда обстановка нормализуется. На вопрос ТАСС, возможно ли доиграть турнир претендентов онлайн, Жуков ответил: "Технически это невозможно - нет возможности проконтролировать, что вы не пользуетесь компьютером, который сейчас играет сильнее любого человека. Для шахматных соревнований одно из главных правил - нельзя пользоваться гаджетами. Так что пока нереально". Решение FIDE принято неоднозначно По мнению 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова, организаторы сделали все возможное, чтобы максимально обезопасить участников, и турнир имело смысл доиграть. "Честно говоря, для меня весть не очень хорошая. Думал, что турнир даже в этих условиях можно доиграть. Была обеспечена полная изоляция игроков, можно было совсем ограничить их общение. Все было обеспечено, игроки жили изолированно, не знаю, чем вызвано такое решение", - сказал Карпов ТАСС.

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"Прерывать шахматное соревнование такого уровня - это несет тяжелые последствия. Это исключительное событие. Помню, когда остановили наш матч с Каспаровым, это вызвало тяжелейшие последствия. Не только для нас с Каспаровым, но и для FIDE, пострадали отношения внутри", - добавил Карпов. Сомнения по поводу правильности решения FIDE в разговоре с ТАСС высказал вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин. По его мнению, этот шаг нарушает спортивную логику. "Турнир перевалил за экватор, никто не заболел, обстановка на соревнованиях абсолютно камерная. Продолжение турнира с восьмого тура - это будет уже совсем другой турнир, и спортивная логика, конечно, нарушена. Мне, как спортсмену, всегда казалось, что соревнования должны завершаться. И в шахматах для этого есть все возможности, это всего четыре доски", - сказал Смагин ТАСС. Шахматный эксперт и международный гроссмейстер Сергей Шипов уверен, что остановка турнира неправильна со спортивной точки зрения. "Это как в беге на длинные дистанции половину дистанции пробежать, а потом через паузу другую половину", - отметил Шипов. "Мне кажется, что для всей публики и любителей спорта это будет большая потеря. В условиях самоизоляции и всевозможных ограничений турнир был отдушиной для людей. Но сейчас происходит какая-то абсолютно уникальная ситуация и в истории шахмат, и в истории всей планеты. Никогда не было такой паники и информационного вала, который давит со всех сторон", - добавил собеседник агентства. Победить вирус можно общими усилиями Дворкович считает, что победить пандемию коронавируса можно будет общими усилиями всех стран и жесткими мерами.

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