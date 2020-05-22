Покровская: российские синхронистки возобновят тренировки в начале июня

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские синхронистки возобновят тренировочный процесс в начале июня. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Министр спорта Олег Матыцин в пятницу заявил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

"Мы даже не знаем системы, как это будет. Нужно тестирование. Хотелось бы знать, как это будет. Мы приступим в начале июня", - сказала Покровская.