Базы клубов Российской премьер-лиги в Подмосковье откроются не ранее 23 мая

ТАСС, 22 мая. Спортивные объекты для тренировок клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в Московской области возобновят свою работу не ранее 23 мая. Соответствующее постановление губернатора региона Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства Подмосковья в пятницу.

"Возобновление деятельности учебно-тренировочных баз профессиональных футбольных клубов - участников Российской премьер-лиги допускается с даты направления уведомления о готовности учебно-тренировочных баз в адрес Министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 23 мая 2020 года", - говорится в документе.

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был прерван 17 марта после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. Из 16 клубов премьер-лиги Москву представляют четыре - "Локомотив", ЦСКА, "Динамо" и "Спартак".

База "Локомотива" находится в Баковке (микрорайон города Одинцово), а "Динамо" - в Новогорске (микрорайон города Химки). База ЦСКА располагается в Ватутинках, которые входят в состав Москвы с 1 июля 2012 года. У "Спартака" есть база в Тарасовке (Пушкинский район Московской области), однако после назначения на пост главного тренера немца Доменико Тедеско красно-белые стали тренироваться на "Открытие-Арене".

На данный момент "Локомотив", ЦСКА, "Динамо" и "Спартак" занимают второе, пятое, шестое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ; в их активе 41, 36, 30 и 28 очков соответственно. Лидирует петербургский "Зенит", набравший 50 очков.