Кубок Стэнли разыграют в формате плей-офф из 24 команд в случае возобновления сезона

ТАСС, 23 мая. Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в субботу утвердил формат плей-офф из 24 команд в качестве приоритетного варианта при возобновлении сезона. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Даты возобновления сезона пока не назывались.

"Исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) утвердил формат плей-офф из 24 команд для определения победителя Кубка Стэнли 2020 года. NHLPA начнет переговоры с руководством лиги по данному вопросу. Сторонам необходимо обсудить некоторые детали и прийти к соглашению о возобновлении сезона в этом формате", - сказано в заявлении NHLPA.

Формат плей-офф из 24 команд предполагает, что по четыре лучших клуба каждой конференции будут играть между собой для определения посева. Оставшиеся 16 команд проведут один раунд. Победители пар, которые присоединятся к лучшим клубам конференций, определятся в сериях до трех побед. Таким образом, за Кубок Стэнли будут бороться 16 команд, серии пройдут в стандартном формате - до четырех побед.

Четырьмя лучшими клубами Западной конференции являются "Сент-Луис", "Колорадо", "Вегас" и "Эдмонтон". В турнирной таблице Восточной конференции лидируют "Бостон", "Тампа", "Вашингтон" и "Филадельфия". Бороться за дальнейшее участие в Кубке Стэнли от Западной конференции будут "Даллас", "Виннипег", "Калгари", "Ванкувер", "Нэшвилл", "Миннесота", "Аризона" и "Чикаго". Участниками от Восточной конференции станут "Питтсбург", "Каролина", "Торонто", "Коламбус", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Нью-Йорк Айлендерс", "Флорида" и "Монреаль".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.