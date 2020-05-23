"Рубин" продлит контракты с футболистами до фактического окончания текущего сезона

ТАСС, 23 мая. Казанский футбольный клуб "Рубин" достиг договоренности о продлении контрактов с игроками до фактического окончания текущего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил спортивный директор клуба Олег Яровиский, чей комментарий приводит пресс-служба "Рубина".

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир из-за пандемии коронавируса был прерван 17 марта после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. Сроки контрактов многих игроков истекают в июне.

"По всем футболистам мы достигли договоренности о продлении контрактов до конца чемпионата, - сказал Яровинский. - Что касается пролонгации договоров на следующий сезон, то мы будем работать над этим. У нас достаточно большой состав, никакой паники нет".

"Рубин" после 22 туров занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Согласно решению исполкома РФС высший дивизион первенства страны покинут только 15-я и 16-я команды по итогам сезона, а переходные матчи между 13-й и 14-й командами Российской премьер-лиги с четвертой третьей командами Футбольной национальной лиги были отменены.