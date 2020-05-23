ФК "Тамбов" погасит долги по аренде стадионов и успеет пройти лицензирование

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Тамбов" погасит долги по аренде стадионов, на которых команда выступала в сезоне-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), и успеет пройти лицензирование. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

В приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 "Тамбов" проводил домашние матчи на двух стадионах, принимавших игры чемпионата мира, - "Мордовии-Арене" в Саранске и стадионе "Нижний Новгород". Домашний стадион "Спартак", на котором команда в прошлом сезоне принимала матчи первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.

"У нас есть около 17 млн рублей долга перед "Спорт-Ином" (компанией, выполнявшей функции заказчика по строительству стадионов ЧМ-2018 и осуществлявшей их эксплуатацию - прим. ТАСС). Но, я думаю, все будет нормально - долг погасим, и клуб успеет пройти лицензирование", - сказал Худяков.

Сезон-2019/20 был приостановлен из-за коронавируса 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. 15 мая на заседании исполнительного комитета РФС было принято решение о возобновлении розыгрыша РПЛ с 21 июня.

"Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Отрыв от зоны прямого вылета в ФНЛ составляет три очка.